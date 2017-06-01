В степной столице состоялся турнир «Медведь 2017»

В Элисте состоялся открытый городской турнир по силовому экстриму «Медведь 2017». Это уже традиционное шоу одно из самых любимых зрелищ горожан. На нем сильные духом и телом демонстрируют не только свои физические возможности, но и пропагандируют среди молодежи здоровый образ жизни.



Экстрим-шоу «Медведь» проводится в Элисте 15 лет. Это одно из самых зрелищных мероприятий, в котором принимают участие спортсмены - бодибилдиры. В этом году в Элисту приехали атлеты из Ростовской области, Ставропольского края, Астрахани и 5-ть калмыцких спортсменов. Такое количество участников, по словам организаторов, свидетельствует о том, что быть сильным и здоровым становится модно.



Игоря Ремишевского, заместителя начальника главного управления МЧС, все знают здесь по прозвищу «Боб». В экстрим-шоу «Медведь» он принимает участие уже в 12-й раз, за это время одержал немало побед.



А Данир Эрдниев дебютант шоу, он занимается бодибилдингом три года. Пришло время, говорит спортсмен, показать себя.



Участникам предстояло показать свою силу и удаль в таких видах силового экстрима как «Бревно», «Кантовка», «Прогулка фермера». Прогулка, кстати, несмотря на название, далеко не легкое испытание. Атлет переносит 2 снаряда весом около ста килограммов на расстояние 50 метров. Ну а самый зрелищный, пожалуй, конкурс «Буксировка».



Победителем экстрим-шоу «медведь 2017» стал элистинец Дмитрий Кутушов, второе место завоевал Игорь Ремишевский, ну а бронза досталась Александру Степанову из Таганрога. В Элисте состоялся открытый городской турнир по силовому экстриму «Медведь 2017». Это уже традиционное шоу одно из самых любимых зрелищ горожан. На нем сильные духом и телом демонстрируют не только свои физические возможности, но и пропагандируют среди молодежи здоровый образ жизни.Экстрим-шоу «Медведь» проводится в Элисте 15 лет. Это одно из самых зрелищных мероприятий, в котором принимают участие спортсмены - бодибилдиры. В этом году в Элисту приехали атлеты из Ростовской области, Ставропольского края, Астрахани и 5-ть калмыцких спортсменов. Такое количество участников, по словам организаторов, свидетельствует о том, что быть сильным и здоровым становится модно.Игоря Ремишевского, заместителя начальника главного управления МЧС, все знают здесь по прозвищу «Боб». В экстрим-шоу «Медведь» он принимает участие уже в 12-й раз, за это время одержал немало побед.А Данир Эрдниев дебютант шоу, он занимается бодибилдингом три года. Пришло время, говорит спортсмен, показать себя.Участникам предстояло показать свою силу и удаль в таких видах силового экстрима как «Бревно», «Кантовка», «Прогулка фермера». Прогулка, кстати, несмотря на название, далеко не легкое испытание. Атлет переносит 2 снаряда весом около ста килограммов на расстояние 50 метров. Ну а самый зрелищный, пожалуй, конкурс «Буксировка».Победителем экстрим-шоу «медведь 2017» стал элистинец Дмитрий Кутушов, второе место завоевал Игорь Ремишевский, ну а бронза досталась Александру Степанову из Таганрога.



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