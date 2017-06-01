Специалисты регионального центра спортивной подготовки сборных команд обсудили ряд вопросов

Модернизация системы подготовки спортивной смены, стала главной темой, которую обсудили специалисты регионального центра спортивной подготовки сборных команд.

Серьезная конкуренция на международной спортивной арене предполагает активную работу по поиску новых подходов для решения этой проблемы. Как было отмечено, современный спорт высших достижений предъявляет новые более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд России. Поэтому на повестке дня немало вопросов, для решения которых необходимо и время, и кадры и деньги. Между тем, в Калмыкии есть перспективные спортсмены, которые подают большие надежды. Модернизация системы подготовки спортивной смены, стала главной темой, которую обсудили специалисты регионального центра спортивной подготовки сборных команд.Серьезная конкуренция на международной спортивной арене предполагает активную работу по поиску новых подходов для решения этой проблемы. Как было отмечено, современный спорт высших достижений предъявляет новые более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для сборных команд России. Поэтому на повестке дня немало вопросов, для решения которых необходимо и время, и кадры и деньги. Между тем, в Калмыкии есть перспективные спортсмены, которые подают большие надежды.



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