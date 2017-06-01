Сегодня будут подведены итоги республиканского этапа фестиваля «Локобол – 2017-РЖД»

Сегодня в Элисте будут подведены итоги республиканского этапа международного фестиваля «Локобол – 2017-РЖД». В турнире принимают участие 18 футбольных команд Калмыкии. Мальчики от 9 до 11 лет вышли на поле, чтобы доказать: они – самые ловкие и выносливые.



18 команд. Свыше 200 участников. И все эти мальчишки надеются на победу. Многие часы упорных тренировок и искреннее желание победить не подведут юных спортсменов, уверены тренеры. Эрдни Ноняев занимается с детьми третий год и считает, что сегодня его ребята хорошо подготовлены к таким соревнованиям.



В республиканской школе олимпийского резерва в Элисте занимаются 350 спортсменов от 7 до 17 лет. Им передают опыт 13 тренеров.



На турнир приехали мальчишки из всех районов Калмыкии. Вячеслав Убушиев, тренер ики-бурульской команды «Аранзал» уже 20 лет обучает юных спортсменов премудростям любимого вида спорта. Последние наставления и игра началась.



Во все времена у каждого мальчишки есть свои спортивные кумиры, с которого он берет пример и на чьи высокие результаты ровняется.



На сегодняшний день основная задача регионального профильного министерства - вовлечение детей в массовый спорт, выполняется успешно, говорит молодой министр Дорджи Шикеев, ребята с удовольствием занимаются спортом, в частности, футболом.



Команда-победитель будет представлять республику на всероссийских соревнованиях в Майкопе уже 16 июня. Сегодня в Элисте будут подведены итоги республиканского этапа международного фестиваля «Локобол – 2017-РЖД». В турнире принимают участие 18 футбольных команд Калмыкии. Мальчики от 9 до 11 лет вышли на поле, чтобы доказать: они – самые ловкие и выносливые.18 команд. Свыше 200 участников. И все эти мальчишки надеются на победу. Многие часы упорных тренировок и искреннее желание победить не подведут юных спортсменов, уверены тренеры. Эрдни Ноняев занимается с детьми третий год и считает, что сегодня его ребята хорошо подготовлены к таким соревнованиям.В республиканской школе олимпийского резерва в Элисте занимаются 350 спортсменов от 7 до 17 лет. Им передают опыт 13 тренеров.На турнир приехали мальчишки из всех районов Калмыкии. Вячеслав Убушиев, тренер ики-бурульской команды «Аранзал» уже 20 лет обучает юных спортсменов премудростям любимого вида спорта. Последние наставления и игра началась.Во все времена у каждого мальчишки есть свои спортивные кумиры, с которого он берет пример и на чьи высокие результаты ровняется.На сегодняшний день основная задача регионального профильного министерства - вовлечение детей в массовый спорт, выполняется успешно, говорит молодой министр Дорджи Шикеев, ребята с удовольствием занимаются спортом, в частности, футболом.Команда-победитель будет представлять республику на всероссийских соревнованиях в Майкопе уже 16 июня.



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