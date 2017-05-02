6 медалей завоевали юные самбисты Калмыкии

6 медалей различного достоинства завоевали юные самбисты Калмыкии в Первенстве Южного федерального округа. Он проходил в Армавире. Соревнования собрали спортсменов из Адыгеи, Крыма, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Калмыкии. Нашу сборную представляли 15 спортсменов. Шестерым удалось войти в число призеров. Так, Герман Чаграмов завоевал золото, Долкар Араева в весовой категории 34 килограмма удостоилась серебряной медали. Также обладательницей серебра в весе 37 килограммов стала Елизавета Репкина. 6 медалей различного достоинства завоевали юные самбисты Калмыкии в Первенстве Южного федерального округа. Он проходил в Армавире. Соревнования собрали спортсменов из Адыгеи, Крыма, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Калмыкии. Нашу сборную представляли 15 спортсменов. Шестерым удалось войти в число призеров. Так, Герман Чаграмов завоевал золото, Долкар Араева в весовой категории 34 килограмма удостоилась серебряной медали. Также обладательницей серебра в весе 37 килограммов стала Елизавета Репкина.



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