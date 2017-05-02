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Сегодня, 12:21

В Элисте прошел межрегиональный турнир по вольной борьбе


В Элисте прошел межрегиональный турнир по вольной борьбе16 золотых, 9 серебряных и 36 бронзовых медалей завоевала Калмыкия в межрегиональном турнире по вольной борьбе, который состоялся в эти выходные в Элисте. В этот раз организаторы, а это спортивный клуб «Патриот» решили посвятить мероприятие Дню пограничных войск. Свыше двухсот мальчишек от семи до тринадцати лет из Астрахани, Ростова-на-Дону, Волгограда и Грозного боролись за звание лучшего.

Михаил Бадмаев привел своего сына в секцию вольной борьбы два года назад. К этому большому турниру готовились долго. И вот девятилетний Виктор выходит на ковер. Соперник - из Чеченской республики. Захват, бросок и конкурент уложен на лопатки.

Победу молодой борец завоевал за считанные минуты. Слова поздравления и рукопожатия – Вите Бадмаеву, чемпиону турнира в весовой категории 28 килограммов.

Но не всем ребятам победа далась так легко, как Виктору. Были и горечь поражения и слезы отчаяния, и жаркие споры. Не хватило опыта юным борцам, позже скажут тренеры. Но всё еще у молодых спортсменов впереди. Из двухсот одиннадцати ребят лишь два десятка удостоились золотой медали. Как и первоклассники Саян Довдонов из 10-ой школы и Дима Клименко, ученик 23-й.

В каждой весовой категории – свои победители. Вообще же, на этом мероприятии представители Калмыкии показали высокие результаты, говорят организаторы турнира.

Показывают хорошие результаты благодаря своему упорству и воле к победе, к которой ведет юных спортсменов их тренер Сергей Осенко, кстати, сам он служил в пограничных войсках.

В планах у спортивного клуба «Патриот» - проводить как можно чаще такие мероприятия, чтобы дать возможность подрастающему поколению проявить свое мужество, смелость и бойцовский характер в борьбе за высшую ступень пьедестала. Ну а в конце – традиционный танец победителей.



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