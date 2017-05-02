Мастер-класс от Артема Левина

Сегодня председатель народного хурала Анатолий Козачко встретился с самым титулованным тайбоксером России Артемом Левиным, который поделился приятными впечатлениями о степном регионе. Просторная степь, запах полыни, величественные буддийские храмы не оставили его равнодушным к культуре кочевого народа. На встрече также говорили о развитии спорта в Калмыкии. В частности о тех ребятах, которые увлечены этим видом восточных единоборств. По словам Артема Левина, как можно больше мальчишек необходимо вырвать с улицы и занять их досуг спортом. Ему было всего 10 лет, когда братья привели его в секцию тайского бокса.

Калмыкия вошла в список регионов Юга России и Северного Кавказ, где многократный победитель турниров в стране и за рубежом, заслуженный мастер спорта Артем Левин проведет в ближайший месяц серию мастер-классов. В Элисте встреча состоялась накануне вечером в новом дворце спорта. Узнать технику тайского бокса и секреты мастерства пришли как мальчишки, начинающие заниматься единоборствами, так уже и состоявшиеся спортсмены. По словам чемпиона, популяризация среди подрастающего поколения тайского бокса и здорового образа жизни – один из главных приоритетов. Завтра уроки чемпиона смогут посетить и ставропольчане.



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