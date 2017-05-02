ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:02

Мастер-класс от Артема Левина


Сегодня председатель народного хурала Анатолий Козачко встретился с самым титулованным тайбоксером России Артемом Левиным, который поделился приятными впечатлениями о степном регионе. Просторная степь, запах полыни, величественные буддийские храмы не оставили его равнодушным к культуре кочевого народа. На встрече также говорили о развитии спорта в Калмыкии. В частности о тех ребятах, которые увлечены этим видом восточных единоборств. По словам Артема Левина, как можно больше мальчишек необходимо вырвать с улицы и занять их досуг спортом. Ему было всего 10 лет, когда братья привели его в секцию тайского бокса.
Калмыкия вошла в список регионов Юга России и Северного Кавказ, где многократный победитель турниров в стране и за рубежом, заслуженный мастер спорта Артем Левин проведет в ближайший месяц серию мастер-классов. В Элисте встреча состоялась накануне вечером в новом дворце спорта. Узнать технику тайского бокса и секреты мастерства пришли как мальчишки, начинающие заниматься единоборствами, так уже и состоявшиеся спортсмены. По словам чемпиона, популяризация среди подрастающего поколения тайского бокса и здорового образа жизни – один из главных приоритетов. Завтра уроки чемпиона смогут посетить и ставропольчане.



Другие новости по теме:

  • Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко встретился с молодежью Калмыкии
  • Анатолий Козачко поблагодарил СМИ за сотрудничество
  • Анатолий Козачко подвел итоги года и поставил задачи на 2014 год
  • Спасатели отчитались за итоги 2015 года
  • Спикер Народного Хурала Анатолий Козачко принял делегацию из Китайской Народной Республики
  • Посол Непала посетил Народный Хурал
  • Председатель Красного Креста Калмыкии награждена почетным дипломом Народного Хурала
  • ФАП с. Березовское Яшалтинского района получил новый автомобиль скорой помощи
  • Анатолий Козачко провел прием граждан в Городовиковске
  • Калмыцкий актив «Единой России» к выборам готов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры предосторожности Вы предпринимаете против укусов клещей?

    Пользуемся специальными репеллентами
    Избегаем выездов на природу
    Тщательно осматриваем одежду


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.