Клуб по страйкболу из Калмыкии примет участие в Международных военно-тактических играх

Клуб по страйкболу «Ворон» из Калмыкии примет участие в Международных военно-тактических играх на Кубок Министра Обороны. Соревнования пройдут в эти выходные в подмосковном Алабино. Республику представит команда из 10 человек. Об этом сообщил на встрече с журналистами представители министерства спорта. Как они сообщили, условия турнира максимально приближены к реальным. Будут использованы десятки единиц настоящей армейской техники, вертолеты. Цель этих соревнований – патриотическое воспитание и повышение мотивации к исполнению воинского долга у молодежи. Клуб по страйкболу «Ворон» из Калмыкии примет участие в Международных военно-тактических играх на Кубок Министра Обороны. Соревнования пройдут в эти выходные в подмосковном Алабино. Республику представит команда из 10 человек. Об этом сообщил на встрече с журналистами представители министерства спорта. Как они сообщили, условия турнира максимально приближены к реальным. Будут использованы десятки единиц настоящей армейской техники, вертолеты. Цель этих соревнований – патриотическое воспитание и повышение мотивации к исполнению воинского долга у молодежи.



Смотреть полный выпуск новостей



