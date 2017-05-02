Очередная победа Мингияна Семенова

На имя Главы Республики Алексея Орлова поступило благодарственное письмо от Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. В письме, говорится: «Уважаемый Алексей Маратович! Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Сербии. В числе победителей атлет из Калмыкии Мингиян Семенов. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за большой вклад в развитие спортивной борьбы в Калмыкии и России. Уверены, что совместная плодотворная работа позволит нашим борцам достичь высоких результатов и на чемпионате мира в Париже. Напомним, в категории до 59 килограммов Мингиян Семенов выиграл бронзовую медаль. На имя Главы Республики Алексея Орлова поступило благодарственное письмо от Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. В письме, говорится: «Уважаемый Алексей Маратович! Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей на чемпионате Европы в Сербии. В числе победителей атлет из Калмыкии Мингиян Семенов. Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность за большой вклад в развитие спортивной борьбы в Калмыкии и России. Уверены, что совместная плодотворная работа позволит нашим борцам достичь высоких результатов и на чемпионате мира в Париже. Напомним, в категории до 59 килограммов Мингиян Семенов выиграл бронзовую медаль.



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