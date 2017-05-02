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Вчера, 12:19

В Комсомольском прошло первенство по боксу


В Комсомольском прошло первенство по боксуСтали известны победители открытого первенства по боксу, посвященного юбилею Победы, который состоялся в праздничный день в поселке Комсомольский Черноземельского района. Соревнования проходили в 7-ми весовых категориях среди юношей от 30 до 58 килограммов, также состоялись поединки среди юниоров в весовой категории 60 килограммов.

Многие из участников выходили на ринг впервые. Открывали турнир Айс Очиров и Сарман Ожелдыков, чей стаж занятий боксом – менее года. Эта встреча принесла в копилку Элистинской сборной первую медаль. Единогласным решением судей победу присудили 10-летнему Сарману.

Лагань представляли Эрдни Пельшаров и Владимир Убушаев. По словам их тренера Владимира Сангаджиева, они были бы рады, чтобы подобный турнир провели и в их городе.

Организатором турнира выступили Федерация бокса студентов России и компания Евроибойл. Нурулла Сатаров оказывает помощь в проведении соревнований юных боксеров различного уровня не первый раз. Пропаганда и развитие бокса в Калмыкии - это главная цель турнира посвященного Дню Победы.

Компания Евросибойл активно участвует и в развитии и социальной сферы поселка. В этот день участнику Великой отечественной войны, бойцу 28-а армии, жителю поселка Комсомольский Николаю Калустову вручили в подарок газовую плиту.

А что касается соревнований, то в этот день удача была на стороне гостей из Элисты. Их спортсмены были лучшими на ринге. Но, хозяевам турнира ребятам из Черноземельского района все же удалось переломить ситуацию и завоевать победу в весовой категории 42 килограмма.

Поселок Комсомольский станет местом проведения теперь уже ежегодных соревнований по боксу, посвященных Дню Победы.



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