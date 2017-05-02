Спортивный праздник в Ергенинском

В поселке Ергенинский Первомай отметили массовыми спортивными мероприятиями. В рамках празднования 50-летия Калмыцкого телевидения и 100-летия газеты «Хальмг Yнн» состоялся первый открытый чемпионат республики по национальной борьбе. По традиции здесь же провели скачки.



С первых минут поединков спортсмены проявляли характер и волю к победе. Каждый старался пробиться на пьедестал почета. Открытый чемпионат по национальной борьбе, который был посвящен 50-тилетию Калмыцкого телевидения и 100-летию газеты Хальмг Унн собрал сильный состав, включая мастеров спорта по греко-римской борьбе. Соревнования прошли по исконным калмыцким традициям. Во-первых, не на ковре, а на земле. А во-вторых, древний обычай требует маскировки специальной тканью, чтобы соперники не знали друг друга в лицо. Цвет покрывала символизирует родовую принадлежность. А основное правило – поединок идет до первого касания земли.



Самая зрелищная схватка - в весовой категории свыше 75 килограммов. Не обошлось без спорных ситуаций. Главному судье пришлось разрешать их с помощью съемки наших операторов, пересмотрев записи. В итоге Бола Болаев из Лаганского района вырвал победу у Санала Андреева из поселка Аршань-Зельмень. Денежную премию, кубок и приз от нашей телерадиокомпании – барана – победителю вручил директор ГТРК «Калмыкия» Михаил Ткачев.



Схватки проходили в трех весовых категориях. В каждой - свои победители. Призы учредил депутат Государственной думы Батор Адучиев. Многие борцы – участники крупных турниров, в том числе всероссийских. У каждого сложившаяся манера ведения схватки.



По словам депутата Госдумы Батора Адучиева такие соревнования оттачивают спортивное мастерство, закаляют волю, помогают найти слабые стороны, накопить опыт. Нынешнее поколение борцов продолжает лучшие традиции своих предшественников



Первый открытый чемпионат по национальной борьбе показал, что уровень мастерства наших атлетов растет. Заниматься древним видом спорта калмыцкого народа они считают делом принципиальным. Поэтому руководство калмыцкого телевидения решило в рамках конноспортивного праздника, собрать лучших борцов Калмыкии. А это более тридцати человек.



Между тем, не меньше эмоций было и на ипподроме. Главный приз скачек – автомобиль. Его обладатель определился только на последнем круге. Это самая длинная и сложная дистанция - 20 тысяч метров. Победу праздновал жеребец по кличке Закат из Ставропольского края. Жокей Расул Курдаев на новой машине совершил круг почета.



Спортивный праздник в поселке Ерге6нинский объединил и лучших наездников Юга России, и лучших борцов. К ним присоединились лучники, которые также продемонстрировали свое мастерство на радость зрителям. В поселке Ергенинский Первомай отметили массовыми спортивными мероприятиями. В рамках празднования 50-летия Калмыцкого телевидения и 100-летия газеты «Хальмг Yнн» состоялся первый открытый чемпионат республики по национальной борьбе. По традиции здесь же провели скачки.С первых минут поединков спортсмены проявляли характер и волю к победе. Каждый старался пробиться на пьедестал почета. Открытый чемпионат по национальной борьбе, который был посвящен 50-тилетию Калмыцкого телевидения и 100-летию газеты Хальмг Унн собрал сильный состав, включая мастеров спорта по греко-римской борьбе. Соревнования прошли по исконным калмыцким традициям. Во-первых, не на ковре, а на земле. А во-вторых, древний обычай требует маскировки специальной тканью, чтобы соперники не знали друг друга в лицо. Цвет покрывала символизирует родовую принадлежность. А основное правило – поединок идет до первого касания земли.Самая зрелищная схватка - в весовой категории свыше 75 килограммов. Не обошлось без спорных ситуаций. Главному судье пришлось разрешать их с помощью съемки наших операторов, пересмотрев записи. В итоге Бола Болаев из Лаганского района вырвал победу у Санала Андреева из поселка Аршань-Зельмень. Денежную премию, кубок и приз от нашей телерадиокомпании – барана – победителю вручил директор ГТРК «Калмыкия» Михаил Ткачев.Схватки проходили в трех весовых категориях. В каждой - свои победители. Призы учредил депутат Государственной думы Батор Адучиев. Многие борцы – участники крупных турниров, в том числе всероссийских. У каждого сложившаяся манера ведения схватки.По словам депутата Госдумы Батора Адучиева такие соревнования оттачивают спортивное мастерство, закаляют волю, помогают найти слабые стороны, накопить опыт. Нынешнее поколение борцов продолжает лучшие традиции своих предшественниковПервый открытый чемпионат по национальной борьбе показал, что уровень мастерства наших атлетов растет. Заниматься древним видом спорта калмыцкого народа они считают делом принципиальным. Поэтому руководство калмыцкого телевидения решило в рамках конноспортивного праздника, собрать лучших борцов Калмыкии. А это более тридцати человек.Между тем, не меньше эмоций было и на ипподроме. Главный приз скачек – автомобиль. Его обладатель определился только на последнем круге. Это самая длинная и сложная дистанция - 20 тысяч метров. Победу праздновал жеребец по кличке Закат из Ставропольского края. Жокей Расул Курдаев на новой машине совершил круг почета.Спортивный праздник в поселке Ерге6нинский объединил и лучших наездников Юга России, и лучших борцов. К ним присоединились лучники, которые также продемонстрировали свое мастерство на радость зрителям.



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