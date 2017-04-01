В Элисте проходит традиционная спартакиада среди студентов ССУЗов

В Элисте проходит Спартакиада среди студентов средних специальных учебных заведений республики, посвященная 80-летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии. В соревнованиях принимают участие 8 команд, всего около 350 спортсменов. Спартакиада проводится по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика. Главная цель спортивного мероприятия- укрепление дружественных связей между студентами ССУЗов, а также формирование здорового образа жизни, физической т нравственной закалки студенческой молодежи. В Элисте проходит Спартакиада среди студентов средних специальных учебных заведений республики, посвященная 80-летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии. В соревнованиях принимают участие 8 команд, всего около 350 спортсменов. Спартакиада проводится по таким видам спорта как волейбол, баскетбол, мини-футбол, легкая атлетика. Главная цель спортивного мероприятия- укрепление дружественных связей между студентами ССУЗов, а также формирование здорового образа жизни, физической т нравственной закалки студенческой молодежи.



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