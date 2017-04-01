28 апреля в Элисте состоится традиционная Спартакиада среди студентов ССУЗов, посвященная 80-летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии. Около 300 учащихся будут бороться за звание лучших. В этом году соревнования пройдут на нескольких площадках: в новом спорткомплексе, во Дворце спорта имени Калдарикова, в Педагогическом и Политехническом колледжах. Восемь команд, в том числе из Лаганского техникума, Городовиковского многопрофильного и Башантинского аграрного колледжей. Лучшие спортсмены поедут в июне в Чебоксары на всероссийскую спартакиаду. 28 апреля в Элисте состоится традиционная Спартакиада среди студентов ССУЗов, посвященная 80-летию со дня образования Госкомспорта Калмыкии. Около 300 учащихся будут бороться за звание лучших. В этом году соревнования пройдут на нескольких площадках: в новом спорткомплексе, во Дворце спорта имени Калдарикова, в Педагогическом и Политехническом колледжах. Восемь команд, в том числе из Лаганского техникума, Городовиковского многопрофильного и Башантинского аграрного колледжей. Лучшие спортсмены поедут в июне в Чебоксары на всероссийскую спартакиаду.



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