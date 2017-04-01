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Сегодня, 17:30

В поселке Ергенинский состоится конноспортивный праздник


В поселке Ергенинский состоится конноспортивный праздникКонноспортивный праздник, который состоится первого мая в поселке Ергенинский, соберет лучших скакунов не только республики, но и соседних регионов. Об этом сегодня на брифинге рассказал глава СМО Баатр Саджаев. Главный приз состязания – автомобиль - достанется тому, кто первым преодолеет самую длинную и сложную дистанцию – 20 километров. Также ценные подарки ждут и победителей каждого забега. Возрождение традиции предков, вот главная задача, которую ставят перед собой организаторы скачек.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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