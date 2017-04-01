Алексей Орлов встретился с чемпионом России по греко-римской борьбе Даниилом Андросовым

О спорте. Глава республики Алексей Орлов встретился с чемпионом России по греко-римской борьбе среди юношей Даниилом Андросовым. Второй год подряд молодой спортсмен становится обладателем этого титула, он - член сборной страны. В прошлом году Даниил выступил также на первенстве Европы, где стал серебряным призером. В этом году ему предстоит снова отстоять честь России на чемпионате Европы, а затем и Мира. Рассказывая главе республики о своей победе на первенстве страны, Андросов признался, что на другой результат и не рассчитывал.



Чуть позже Данил Андросов и его тренер ответили на вопросы журналистов. Напомним, Андросов выступает в весовой категории до 85 килограммов. Он рассказала о пяти убедительных победах на первенстве России в городе Чехов. В течение всего турнира соперниками калмыцкого борца были спортсмены из Москвы и Московской области, Северной Осетии, Хабаровского края.



Теперь Даниилу Андросову предстоит пройти ряд учебно-тренировочных сборов в составе сборной команды России среди юношей до 18 лет и принять участие в международных соревнованиях. По словам тренера Виктора Боктаева, впереди амбициозные планы. У Андросова есть реальный шанс попасть на Олимпиаду 2020 года, которая состоится в Токио. О спорте. Глава республики Алексей Орлов встретился с чемпионом России по греко-римской борьбе среди юношей Даниилом Андросовым. Второй год подряд молодой спортсмен становится обладателем этого титула, он - член сборной страны. В прошлом году Даниил выступил также на первенстве Европы, где стал серебряным призером. В этом году ему предстоит снова отстоять честь России на чемпионате Европы, а затем и Мира. Рассказывая главе республики о своей победе на первенстве страны, Андросов признался, что на другой результат и не рассчитывал.Чуть позже Данил Андросов и его тренер ответили на вопросы журналистов. Напомним, Андросов выступает в весовой категории до 85 килограммов. Он рассказала о пяти убедительных победах на первенстве России в городе Чехов. В течение всего турнира соперниками калмыцкого борца были спортсмены из Москвы и Московской области, Северной Осетии, Хабаровского края.Теперь Даниилу Андросову предстоит пройти ряд учебно-тренировочных сборов в составе сборной команды России среди юношей до 18 лет и принять участие в международных соревнованиях. По словам тренера Виктора Боктаева, впереди амбициозные планы. У Андросова есть реальный шанс попасть на Олимпиаду 2020 года, которая состоится в Токио.



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