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Сегодня, 20:53

В Элисте завершился 22 открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастике


В Элисте завершился 22 открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастикеВ Элисте завершился 22 открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастике «Теегин Айс». На этот раз соревновались 10 команд из регионов ЮФО. Республику на этом первенстве представляли 60 юных граций. Всего же выступили около 300 спортсменок до 16 лет. В личном первенстве в разных дисциплинах призерами соревнований стали Виктория Попова из Краснодара, Ксения Лабик и Инга Булатова из города Армавир. Первое и третье место в чемпионате заняли и гимнастки из Элисты - Лада Краснокутская и Алтана Наранова. Девушки также были отмечены в отдельных номинациях. Алтана Наранова признана самой грациозной. В виртуозности не было равных - Ладе Краснокутской. Дипломы, кубки и памятные подарки участникам соревнований вручили олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Макаренко и премьер – министр Калмыкии Игорь Зотов.



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