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Вчера, 11:50

В Элисте стартовал 22-й открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастике


В Элисте стартовал 22-й открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастикеВ Элисте стартовал 22-й открытый чемпионат Калмыкии по художественной гимнастике. В нем принимает участие 10 команд из Ростова-на-Дону, Краснодара, Волгограда, Астрахани, Волгодонска и других городов, всего 270 спортсменок. Калмыкию на этом первенстве представляют 60 юных гимнасток. Соревнования пройдут в Республиканском центре спортивной подготовки сборных. По словам главного тренера сборной Калмыкии, заслуженного тренера России Людмилы Гальченко, этот чемпионат, а также предстоящий в ноябре республиканский турнир «Маленькая фея» станут своеобразными репетициями к первенству ЮФО по художественной гимнастике. Он должен состояться в январе 2018 года. Заявка на его проведение уже подана. Финал нынешнего чемпионата состоится 21 апреля.



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