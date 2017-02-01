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Сегодня, 13:30

В копилке калмыцких спортсменов 13 золотых медалей


В копилке калмыцких спортсменов 13 золотых медалейВ копилке калмыцких спортсменов 13 золотых медалей. Открытый республиканский турнир по самбо, в котором приняло участие более двухсот человек, определил сильнейших спортсменов в своей весовой категории. Для участия в соревновании юные спортсмены приехали из разных городов ЮФО и Северо -Кавказского федерального округа.

С каждым годом география участников расширяется. Несмотря на юный возраст, многие из них - уже призеры различных состязаний. К примеру, восьмилетний Наран Мухараев одержал уверенную победу над соперником из Астрахани.

Для Малзана Сангаджиева поединок оказался нелегким. Не обошлось без спорных ситуаций. Но все же ему удалось вырвать победу и оказаться в числе лучших спортсменов.

Турнир проходил по олимпийской системе. Рекордное количество спортсменов доказало, насколько популярным стало самбо. Подтверждает это и тот факт, что среди участников – девочки. Кстати, бронзовый призер первенства России прошлого года элистинка Ангелина Коробкина в этот раз не вышла на татами, но активно поддержала друзей по команде. Говорит, что этот вид спорта развивает волевые качества и дисциплину. А это поможет в дальнейшей профессиональной карьере.

Среди ребят немало тех, кто вышел уже на международную арену. Например, шестнадцатилетний Улюмджи Омаджиев из поселка Оргакин Ики-Бурульского района вошел в состав сборной России по самбо. По его словам, это соревнование показало, что уровень подготовки наших спортсменов растет. В копилке калмыцкой команды 13 золотых, 9 серебряных и 17 бронзовых медалей. Что позволило сборной занять первую строчку турнирной таблицы. На втором месте - Ставропольский край, почетное третье место досталось спортсменам из Ингушетии.

За право стать обладателем золотой медали боролись свыше двухсот спортсменов. Тем, кто хорошо подготовился, и проявил упорство, смогли продемонстрировать изящную технику и эффектные броски. По итогам турнира отобрали сильнейших ребят для участия во всероссийских соревнованиях, которые пройдут уже в марте.






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