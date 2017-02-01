Элистинцы присоединились к празднованию всероссийского дня зимних видов спорта

После активного двухдневного отдыха жители Калмыкии сегодня окунулись в рабочий ритм жизни. В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в республике состоялись различные мероприятия, которые были приурочены к третьей годовщине старта 22-х Олимпийских игр в Сочи. Колонский пруд стал местом проведения большого спортивного праздника.



Задолго до начала праздничных мероприятий на Колонском пруду началось массовое катание на коньках. Среди участников – немало дебютантов. Всероссийский день зимних видов спорта для элистинцев стал хорошим поводом провести выходные на свежем воздухе с пользой для здоровья. Погода способствовала тому, что никто не спешил покинуть городской каток.



Этот праздник объединил многих людей, которые вместе с нашими известными спортсменами вышли на каток. По словам организаторов, важно поддерживать не только профессиональный спорт, но и прививать любовь к активному образу жизни среди населения. В степной республике, где нет горнолыжных курортов, ледовых дворцов, а главное, климатические условия не позволяют проводить турниры по зимним видам спорта, Колонский пруд – единственная арена в снежные и морозные дни.



Основные участники праздника, это, конечно, дети. Спортивные эстафеты, катание на санках и другие состязания определили победителей. Им вручили дипломы и призы. А лучшие тренеры и воспитанники спортивных школ получили комплекты спортивной экипировки. Тем временем, жители села Троицкое наблюдали за баталиями, которые развернулись между хоккеистами райцентра и столицы. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу клуба «Элиста».



Для мальчишек, которые никогда не были на хоккейных матчах, такие мероприятия – единственная возможность почувствовать себя настоящим болельщиком. Кстати, во время тренировок взрослые дали им возможность постоять у ворот, погонять шайбу.



Спортивный праздник в Элисте длился два дня. Для тех, кто решил на целый день окунуться в атмосферу праздника, работала полевая кухня. Подарок всем - вымпелы и значки с олимпийской тематикой. После активного двухдневного отдыха жители Калмыкии сегодня окунулись в рабочий ритм жизни. В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в республике состоялись различные мероприятия, которые были приурочены к третьей годовщине старта 22-х Олимпийских игр в Сочи. Колонский пруд стал местом проведения большого спортивного праздника.Задолго до начала праздничных мероприятий на Колонском пруду началось массовое катание на коньках. Среди участников – немало дебютантов. Всероссийский день зимних видов спорта для элистинцев стал хорошим поводом провести выходные на свежем воздухе с пользой для здоровья. Погода способствовала тому, что никто не спешил покинуть городской каток.Этот праздник объединил многих людей, которые вместе с нашими известными спортсменами вышли на каток. По словам организаторов, важно поддерживать не только профессиональный спорт, но и прививать любовь к активному образу жизни среди населения. В степной республике, где нет горнолыжных курортов, ледовых дворцов, а главное, климатические условия не позволяют проводить турниры по зимним видам спорта, Колонский пруд – единственная арена в снежные и морозные дни.Основные участники праздника, это, конечно, дети. Спортивные эстафеты, катание на санках и другие состязания определили победителей. Им вручили дипломы и призы. А лучшие тренеры и воспитанники спортивных школ получили комплекты спортивной экипировки. Тем временем, жители села Троицкое наблюдали за баталиями, которые развернулись между хоккеистами райцентра и столицы. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу клуба «Элиста».Для мальчишек, которые никогда не были на хоккейных матчах, такие мероприятия – единственная возможность почувствовать себя настоящим болельщиком. Кстати, во время тренировок взрослые дали им возможность постоять у ворот, погонять шайбу.Спортивный праздник в Элисте длился два дня. Для тех, кто решил на целый день окунуться в атмосферу праздника, работала полевая кухня. Подарок всем - вымпелы и значки с олимпийской тематикой.



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