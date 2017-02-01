Элистинские старшеклассники сдают нормы ГТО. Тестирование включает в себя подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, поднимание туловища и стрельбу из пневматической винтовки в положении сидя. Для большинства из них заветная цель - сдача спортивной нормы на золотой знак. Показавшие особые результаты при выполнении физических упражнений, не только получат золотые, серебряные или бронзовые знаки, но и дополнительные баллы для поступления в ВУЗы.

Какие еще преимущества от комплекса «Готов к труду и обороне» узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.



К четвертому и пятому этапу сдачи норм ГТО в Элисте было допущено около ста элистинских школьников от 13 до 17 лет. Сарте Убушаевой из 21-й школы до золотого норматива не хватило совсем немного. Не добрала в одном из видов испытаний. Всего на этом тестировании для получения золотого значка ГТО необходимо показать особые результаты по 4 –м дисциплинам.



Большинство пришедших школьников стремились сдать спортивную норму именно на золотой знак. Сегодня Минобром России при наличии золотого значка ГТО ВУЗам страны разрешено начислять абитуриентам при поступлении от одного до десяти баллов дополнительно. К примеру, в Московском Госуниверситете имени Ломоносова он добавит выпускникам к ЕГЭ два балла. В МГИМО – всего один. А вот в Калмыцком Госуниверситете при поступлении к основной сумме баллов готовы дать ещё 5.



Сегодня в некоторых регионах есть и другие преимущества от сдачи нормативов ГТО. К примеру, прибавка к стипендии для студентов, имеющих золотые знаки отличия, и дополнительные дни к отпуску работающему населению. В региональном министерстве спорта и молодежной политики такую возможность планируют рассмотреть уже в следующем году.



Всего в системе ГТО предлагается 11 ступеней, шесть для взрослых и пять для школьников. Готов к труду и обороне и учащийся средней школы № 15 – семиклассник Денис Костенко. Несмотря на свой юный возраст, он сумел выполнить «золотой» норматив по стрельбе из пневматической винтовки.



Четверть века назад в стрельбе из малокалиберной винтовки главный судья соревнований Владимир Эрднеев тоже получил золотой значок ГТО.



Сдача нормативов в рамках Зимнего фестиваля ГТО продлится до 1 марта. Свое участие в нем уже подтвердили школьники младших классов и студенты.































Элистинские старшеклассники сдают нормы ГТО. Тестирование включает в себя подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, поднимание туловища и стрельбу из пневматической винтовки в положении сидя. Для большинства из них заветная цель - сдача спортивной нормы на золотой знак. Показавшие особые результаты при выполнении физических упражнений, не только получат золотые, серебряные или бронзовые знаки, но и дополнительные баллы для поступления в ВУЗы.Какие еще преимущества от комплекса «Готов к труду и обороне» узнала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.К четвертому и пятому этапу сдачи норм ГТО в Элисте было допущено около ста элистинских школьников от 13 до 17 лет. Сарте Убушаевой из 21-й школы до золотого норматива не хватило совсем немного. Не добрала в одном из видов испытаний. Всего на этом тестировании для получения золотого значка ГТО необходимо показать особые результаты по 4 –м дисциплинам.Большинство пришедших школьников стремились сдать спортивную норму именно на золотой знак. Сегодня Минобром России при наличии золотого значка ГТО ВУЗам страны разрешено начислять абитуриентам при поступлении от одного до десяти баллов дополнительно. К примеру, в Московском Госуниверситете имени Ломоносова он добавит выпускникам к ЕГЭ два балла. В МГИМО – всего один. А вот в Калмыцком Госуниверситете при поступлении к основной сумме баллов готовы дать ещё 5.Сегодня в некоторых регионах есть и другие преимущества от сдачи нормативов ГТО. К примеру, прибавка к стипендии для студентов, имеющих золотые знаки отличия, и дополнительные дни к отпуску работающему населению. В региональном министерстве спорта и молодежной политики такую возможность планируют рассмотреть уже в следующем году.Всего в системе ГТО предлагается 11 ступеней, шесть для взрослых и пять для школьников. Готов к труду и обороне и учащийся средней школы № 15 – семиклассник Денис Костенко. Несмотря на свой юный возраст, он сумел выполнить «золотой» норматив по стрельбе из пневматической винтовки.Четверть века назад в стрельбе из малокалиберной винтовки главный судья соревнований Владимир Эрднеев тоже получил золотой значок ГТО.Сдача нормативов в рамках Зимнего фестиваля ГТО продлится до 1 марта. Свое участие в нем уже подтвердили школьники младших классов и студенты.



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