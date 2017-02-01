Спорт для детей. Различные секции – довольно значимая часть жизни как подростков, так и взрослых. На сегодняшний день в Элисте выбор велик. Можно заниматься футболом, волейболом, художественной гимнастикой, баскетболом, различными видами единоборств. А вот в отдаленных населённых пунктах такого разнообразия нет. Пример тому, поселок Аршан Булг Целинного района. В малокомплектной школе обучается всего 31 школьник. Но, несмотря на это, здесь, работает бесплатная спортивная секция по греко-римской борьбе. 15 юных спортсменов уже обладатели призовых мест на республиканских соревнованиях. Искренняя заинтересованность местной администрации и пропаганда здорового образа жизни в этой школе уже дают хорошие результаты. Спорт для детей. Различные секции – довольно значимая часть жизни как подростков, так и взрослых. На сегодняшний день в Элисте выбор велик. Можно заниматься футболом, волейболом, художественной гимнастикой, баскетболом, различными видами единоборств. А вот в отдаленных населённых пунктах такого разнообразия нет. Пример тому, поселок Аршан Булг Целинного района. В малокомплектной школе обучается всего 31 школьник. Но, несмотря на это, здесь, работает бесплатная спортивная секция по греко-римской борьбе. 15 юных спортсменов уже обладатели призовых мест на республиканских соревнованиях. Искренняя заинтересованность местной администрации и пропаганда здорового образа жизни в этой школе уже дают хорошие результаты.



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