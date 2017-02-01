Сегодня Глава региона лично поздравил Мингияна Семенова с победой, одержанной им в престижнейшем международном турнире из серии Гран-при «Иван Поддубный -2017». И высказал пожелание: повторить успех в предстоящих соревнованиях, главные из которых Кубок мира в марте в Тегеране, и чемпионат Европы в Сербии. Сейчас начинается период усиленной подготовки. В феврале запланированы сборы в Адлере, в марте в Подмосковье.



Во встрече принял участие и Президент Федерации спортивной борьбы Владлен Балдашинов, с которым Алексей Орлов обсудил вопросы, касающиеся реализации госпрограммы по развитию борьбы в регионе. Успешно претворяются меры по оборудованию школьных спортзалов, а также строительство новых. Сегодня Глава региона лично поздравил Мингияна Семенова с победой, одержанной им в престижнейшем международном турнире из серии Гран-при «Иван Поддубный -2017». И высказал пожелание: повторить успех в предстоящих соревнованиях, главные из которых Кубок мира в марте в Тегеране, и чемпионат Европы в Сербии. Сейчас начинается период усиленной подготовки. В феврале запланированы сборы в Адлере, в марте в Подмосковье.Во встрече принял участие и Президент Федерации спортивной борьбы Владлен Балдашинов, с которым Алексей Орлов обсудил вопросы, касающиеся реализации госпрограммы по развитию борьбы в регионе. Успешно претворяются меры по оборудованию школьных спортзалов, а также строительство новых.



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