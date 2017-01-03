ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 16:30

Мингиян Семенов встретился с представителями СМИ


Мингиян Семенов встретился с представителями СМИО том, насколько нелегко досталась победа на международном турнире памяти Ивана Поддубного, сегодня представителям СМИ рассказал Мингиян Семенов. В нем приняли участие более сотни сильнейших спортсменов страны и мира. Первая схватка с соперником оказалась самой сложной. Но хорошая подготовка и наставления опытного тренера Басанга Бактаева, говорит он, помогли подняться на первую ступеньку пьедестала. В престижном турнире также принял участие и Санал Семенов, который занял пятое место. Кстати, в финале Мингиян встретился с соперником брата и взял реванш за его поражение.

Впереди у Мингияна Семенова престижные соревнования. Скоро у него начнутся учебно-тренировочные сборы. А пока олимпийский призёр дома наслаждается общением с семьей, родными и близкими.



Другие новости по теме:

  • Мингиян Семенов стал чемпионом гран-при «Иван Поддубный - 2017»
  • Мингиян Семенов завоевал бронзовую медаль
  • Мингиян Семенов завоевал золото на Чемпионате Европы в Латвии
  • Мингиян Семенов примет участие в чемпионате Европы в Латвии
  • Мингиян Семёнов стал третьим на турнире «Гран-При Ивана Поддубного»
  • Мингиян Семенов примет участие в турнире имени Ивана Поддубного
  • Мингиян Семенов завоевал «золото» на турнире в Казахстане
  • Мингиян Семенов в составе сборной России выиграл Кубок европейских наций
  • Мингиян Семенов завоевал серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе
  • Мингиян Семенов выступит на Кубке мира по греко-римской борьбе в Тегеране

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Хотели бы Вы изучать калмыцкий язык на бесплатных курсах?

    Да. С большим желанием посещал бы такие курсы
    Нет. Лучше индивидуальное обучение
    Я знаю калмыцкий язык


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.