Мингиян Семенов встретился с представителями СМИ

О том, насколько нелегко досталась победа на международном турнире памяти Ивана Поддубного, сегодня представителям СМИ рассказал Мингиян Семенов. В нем приняли участие более сотни сильнейших спортсменов страны и мира. Первая схватка с соперником оказалась самой сложной. Но хорошая подготовка и наставления опытного тренера Басанга Бактаева, говорит он, помогли подняться на первую ступеньку пьедестала. В престижном турнире также принял участие и Санал Семенов, который занял пятое место. Кстати, в финале Мингиян встретился с соперником брата и взял реванш за его поражение.



Впереди у Мингияна Семенова престижные соревнования. Скоро у него начнутся учебно-тренировочные сборы. А пока олимпийский призёр дома наслаждается общением с семьей, родными и близкими. О том, насколько нелегко досталась победа на международном турнире памяти Ивана Поддубного, сегодня представителям СМИ рассказал Мингиян Семенов. В нем приняли участие более сотни сильнейших спортсменов страны и мира. Первая схватка с соперником оказалась самой сложной. Но хорошая подготовка и наставления опытного тренера Басанга Бактаева, говорит он, помогли подняться на первую ступеньку пьедестала. В престижном турнире также принял участие и Санал Семенов, который занял пятое место. Кстати, в финале Мингиян встретился с соперником брата и взял реванш за его поражение.Впереди у Мингияна Семенова престижные соревнования. Скоро у него начнутся учебно-тренировочные сборы. А пока олимпийский призёр дома наслаждается общением с семьей, родными и близкими.



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