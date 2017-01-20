Во всех районах республики проведут реконструкцию спортивных сооружений

В 2017-м году в Калмыкии будут увеличено число объектов для развития массового спорта. Об этом рассказали журналистам представители профильного министерства. Во всех тринадцати районах проведут реконструкцию спортивных сооружений или будут строить новые. Также в этом году из федерального бюджета поступят субсидии на более чем 10 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы объектов, участие в учебно-тренировочных сборах, первенствах России и повышение квалификации тренерского состава по базовым видам спорта. Бюджет республики в качестве софинансирования выделит 670 тысяч рублей. Что касается молодежной политики, что в этом году республиканский форум «Уралан» планируют вывести на межрегиональный уровень. В 2017-м году в Калмыкии будут увеличено число объектов для развития массового спорта. Об этом рассказали журналистам представители профильного министерства. Во всех тринадцати районах проведут реконструкцию спортивных сооружений или будут строить новые. Также в этом году из федерального бюджета поступят субсидии на более чем 10 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы объектов, участие в учебно-тренировочных сборах, первенствах России и повышение квалификации тренерского состава по базовым видам спорта. Бюджет республики в качестве софинансирования выделит 670 тысяч рублей. Что касается молодежной политики, что в этом году республиканский форум «Уралан» планируют вывести на межрегиональный уровень.



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