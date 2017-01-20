ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




20-01-2017, 21:00

Во всех районах республики проведут реконструкцию спортивных сооружений


Во всех районах республики проведут реконструкцию спортивных сооруженийВ 2017-м году в Калмыкии будут увеличено число объектов для развития массового спорта. Об этом рассказали журналистам представители профильного министерства. Во всех тринадцати районах проведут реконструкцию спортивных сооружений или будут строить новые. Также в этом году из федерального бюджета поступят субсидии на более чем 10 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы объектов, участие в учебно-тренировочных сборах, первенствах России и повышение квалификации тренерского состава по базовым видам спорта. Бюджет республики в качестве софинансирования выделит 670 тысяч рублей. Что касается молодежной политики, что в этом году республиканский форум «Уралан» планируют вывести на межрегиональный уровень.



Другие новости по теме:

  • 17 муниципальных учреждений культуры получат субсидии
  • Сельские дома культуры и школы искусств будут капитально отремонтированы
  • СПК поддержат грантами
  • Студенты соревновались на учебно-тренировочных сборах
  • 185 миллионов рублей получит Калмыкия на развитие мелиорации
  • Калмыкии выделено 193 млн рублей на строительство спортивных сооружений
  • Увеличен размер субсидий на развитие спортивных сооружений в сельских школах
  • В Калмыкии начата подготовка учебных заведений к новому учебному году
  • Завтра станет известен победитель «Президентских спортивных игр»
  • На оборудование спортивных объектов для нужд инвалидов в Калмыкии будет направлено более 13 млн. рублей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Какие меры борьбы с ОРВИ и гриппом принимаете Вы?

    Доверяю врачам. При первых симптомах иду в больницу
    Отдаю предпочтение народным средствам
    Сделал прививку. Уверен, что не заболею


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.