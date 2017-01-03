МФК "Уралан" представит Калмыкию на чемпионате по мини-футболу в Краснодарском крае

20 января в Краснодарском крае стартует Чемпионат Южного и Северокавказского округов по мини-футболу среди любительских команд. Калмыкию представит новая сборная МФК Уралан. Об этом журналистам рассказали сегодня ее тренер Евгений Овшинов, начальник команды Станислав Пода и вратарь Очир Шургчиев. В составе клуба 12 человек. В их числе солдаты Нацгвардии, сотрудники органов внутренних дел и молодые футболисты. Сборная была создана при поддержке Главы республики Алексея Орлова и на спонсорские средства. Уже приобретена форма. Как было озвучено, в феврале на базе Нового дворца спорта пройдет второй тур чемпионата. В нем примут участие 8 команд, представляющие регионы Юга России. 20 января в Краснодарском крае стартует Чемпионат Южного и Северокавказского округов по мини-футболу среди любительских команд. Калмыкию представит новая сборная МФК Уралан. Об этом журналистам рассказали сегодня ее тренер Евгений Овшинов, начальник команды Станислав Пода и вратарь Очир Шургчиев. В составе клуба 12 человек. В их числе солдаты Нацгвардии, сотрудники органов внутренних дел и молодые футболисты. Сборная была создана при поддержке Главы республики Алексея Орлова и на спонсорские средства. Уже приобретена форма. Как было озвучено, в феврале на базе Нового дворца спорта пройдет второй тур чемпионата. В нем примут участие 8 команд, представляющие регионы Юга России.



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