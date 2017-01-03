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Вчера, 13:09

Спорткомплекс в 1-м микрорайоне открыт для всех желающих


Спорткомплекс в 1-м микрорайоне открыт для всех желающихСпортивный комплекс, что находится в первом микрорайоне Элисты, стал главной площадкой не только для проведения крупных мероприятий, но и местом проведения досуга детей. Бесплатные занятия в секциях по футболу, боксу, тяжелой атлетике и другим видам спорта дают возможность ребятам заявить о себе на спортивной арене.

Мальчишек, которые любят погонять мяч оказалось так много, что пришлось их разделить на группы. Эта младшая. Ребята только учатся отрабатывать технические навыки, а также игровые действия на позициях. Видно, что они увлечены этим видом спорта, у каждого из них свои кумиры.

Бабушка семилетнего Артема Куранова рассказывает, что сама в прошлом занималась легкой атлетикой и решила внуку привить любовь к спорту. Несмотря на то, что Артем проживает в селе Троицкое, ни разу не пропустил тренировки.

На базе комплекса также бесплатно занимаются и дети с ограниченными физическими возможностями, таким видом спорта, как бочча. Эта игра развивает ловкость, реакцию, координацию движений тех, кто страдает детским церебральным параличом. Пятнадцатилетняя Айса Титеева – на инвалидной коляске с детства. Она участница всероссийских соревнований. По словам ее мамы, немаловажно для социальной адаптации, что занятия во дворце спорта - это еще и возможность находиться в детском коллективе.

Что касается плавательного бассейна, то пока он предназначен для тех воспитанников школ города, которые отличились своими спортивными достижениями, а также для представителей общества глухих и паралимпийцев. Здесь проходят регулярные занятия. Среди постоянных посетителей - Павел Манджиев, член сборной Калмыкии, участник турниров межрегионального и всероссийского уровней.

В планах открытие бесплатной секции плавания для детей. Так что социально-значимый объект становится местом проведения не только досуга, но и площадкой для сдачи норм ГТО. Также в этом году в спортивном комплексе пройдет ряд крупных спортивных мероприятий.

Пока в штате нет тренеров. Но помещения и залы сдаются в аренду на безвозмездной основе для занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, стрельбой из лука, художественной гимнастикой, боксом, футболом. Остальными видами спорта можно заниматься за плату. Здесь созданы все необходимые условия. И не только для детей. Многие организации города заключают корпоративные договоры на представление услуг комплекса для своих сотрудников.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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