Экспертиза признала поврежденные взрывом газа 1 и 2 подъезды жилого дома №15 в Элисте не подлежащими к восстановлению





















Об этом сообщил глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников, в ходе встречи с жильцами.

Сегодня вопрос с расселением оставшихся без крыши над головой жителей решается администрацией города. В частности, рассматривается вариант строительства нового дома для пострадавших собственников, разработана дорожная карта.

Пока же, этим гражданам по договору аренды будет обеспечен съем временного жилья.

В здании мэрии будет осуществляться приём документов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Пострадавших ждут в кабинете N° 100.

Напомним, 26 февраля в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир девятиэтажки Элисты жильцы 54 квартир вынужденно покинули свои жилища из-за непригодности для дальнейшего проживания. Об этом сообщил глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников, в ходе встречи с жильцами.Сегодня вопрос с расселением оставшихся без крыши над головой жителей решается администрацией города. В частности, рассматривается вариант строительства нового дома для пострадавших собственников, разработана дорожная карта.Пока же, этим гражданам по договору аренды будет обеспечен съем временного жилья.В здании мэрии будет осуществляться приём документов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Пострадавших ждут в кабинете N° 100.Напомним, 26 февраля в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир девятиэтажки Элисты жильцы 54 квартир вынужденно покинули свои жилища из-за непригодности для дальнейшего проживания.



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