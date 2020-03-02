Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:18

Экспертиза признала поврежденные взрывом газа 1 и 2 подъезды жилого дома №15 в Элисте не подлежащими к восстановлению


Экспертиза признала поврежденные взрывом газа 1 и 2 подъезды жилого дома №15 в Элисте не подлежащими к восстановлению









Об этом сообщил глава администрации Элисты Дмитрий Трапезников, в ходе встречи с жильцами.
Сегодня вопрос с расселением оставшихся без крыши над головой жителей решается администрацией города. В частности, рассматривается вариант строительства нового дома для пострадавших собственников, разработана дорожная карта.
Пока же, этим гражданам по договору аренды будет обеспечен съем временного жилья.
В здании мэрии будет осуществляться приём документов, сообщает пресс-служба горадминистрации. Пострадавших ждут в кабинете N° 100.
Напомним, 26 февраля в результате взрыва газовоздушной смеси в одной из квартир девятиэтажки Элисты жильцы 54 квартир вынужденно покинули свои жилища из-за непригодности для дальнейшего проживания.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии будет строиться арендное жилье и дома для многодетных семей
  • Пострадавшим от взрыва газо-воздушной смеси жильцам дома № 15 компенсационные выплаты начнут выдавать уже на следующей неделе.
  • Дорожная карта по переселению жителей Калмыкии из аварийного фонда будет разработана в январе 2014 года
  • Жильцы дома №15 возвращаются в свои квартиры
  • По программе ветхого жилья 40-квартирный дом в Элисте будет сдан в конце года
  • С нового года в Элисте начнут работу новые управляющие компании
  • За неделю в Калмыкии произошло 2 пожара, пострадавших нет
  • В результате взрыва бытового газа в Элисте пострадал один человек
  • Дорожная карта по переселению жильцов аварийных домов Калмыкии будет разработана до конца января
  • Дмитрий Трапезников презентовал программу развития Элисты

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34