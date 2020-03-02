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Сегодня, 17:48

Президент страны подписал Закон о поправках в Конституцию


Президент страны подписал Закон о поправках в Конституцию









На прошлой неделе изменения в главный документ страны утвердили Государственная Дума и Федеральное Собрание, а также региональные парламенты всех 85 субъектов России.
Далее Основной документ поступит в Конституционный суд, где и должны решить, соответствуют ли поправки Конституции.
После этого, Закон должен одобрить народ. Общероссийское голосование состоится 22 апреля.
Отметим также, что обновленная Конституция вступит в силу только при условии, если за нее проголосует больше половины жителей страны.



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