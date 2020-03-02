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Сегодня, 15:44

В Астрахани отменили празднование Цаган Сар


В Астрахани отменили празднование Цаган Сар








В Астрахани, в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции, приняли решение ограничить проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. Сроком на 1 месяц.
В частности, отменяется проведение Цаган Сар, на котором предположительно, должно было присутствовать около 1000 гостей. Праздник Цаган Сар планировалось провести завтра, подготовка к нему шла до сегодняшнего дня полным ходом.
«Переговорили с Главой Калмыкии Бату Хасиковым и сошлись в едином мнении, что безопасность людей должна быть превыше всего»,- написал на своей странице в социальной сети Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.



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