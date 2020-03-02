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Сегодня, 15:12

Электронные трудовые книжки - тонкости и преимущества


Электронные трудовые книжки - тонкости и преимущества






С 1 января этого года в России введены электронные трудовые книжки.
Этой теме и был посвящен брифинг заместителя Управляющего отделением Пенсионного фонда России по Калмыкии Евгения Алексеева. 2020 год - переходный. Работникам предоставляется право выбора – сохранить бумажную версию или перейти на электронный формат. Дело добровольное. Однако, высокий уровень безопасности и сохранности данных государством гарантировано. Ведомство уже подвело первые итоги отчетности работодателей. За январь более 2500 работников определились со способом ведения записей о трудовой деятельности. Из них 617 человек выбрали электронный формат, а 1936 одновременно с электронной будут вести бумажные трудовые.



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