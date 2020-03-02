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Сегодня, 17:08

Элистинцы жалуются на счета за отопление


Элистинцы жалуются на счета за отопление





Элистинцы жалуются на счета за отопление. Суммы в платежных квитанциях, несмотря на погоду, многих удивила. Из-за непривычного для февраля и марта тепла – горожане вынуждены открывать окна. Кто должен регулировать температурный режим? И что говорят в управляющих компаниях, выясняла сегодня Зоя Бармагнанова.

В квитанции за коммунальные услуги, самая дорогая строка - отопление, говорит житель дома № 1 в седьмом микрорайоне Семен Умгаев. Сумма в февральской платежке – 3 тысячи 213 рублей. Хотя в этом году зима выдалась аномально теплой.

Несмотря на то, что в марте температура воздуха уже приблизилась к 20 градусам выше нуля, батареи в квартирах остаются горячие. Пенсионерка Екатерина Санжиева вынуждена открывать окна или проводить время на улице. Возвращаться в свои квадратные метры, расположенные на 7 этаже – для нее занятие не из легких. В трех корпусах девятиэтажки уже почти полгода не работает лифт.

Что касается счетов в квитанциях за коммунальные услуги, в том числе, за отопление, специалисты поставляющей компании «Энергосервис», которая сегодня обеспечивает теплом большую часть элистинских многоэтажек, заверили, что суммы выставлены в платежках, исходя из показаний, которые тепловикам передают управляющие компании.

Как оказалось, с историей с завышенными счетами за отопление и с неработающими лифтами в седьмом микрорайоне столицы хорошо знакомы и в управляющей компании. В их ведении – 29 многоэтажек. Специалисты не отрицают, что в домах имеются счетчики на отопление, а температура регулируется специальными механизмами. Но заверяют, что жильцы квартир обязаны платить по фиксированным нормативам, которые прописаны в официальных документах.

В целом, картина по городу разная. Где-то плата за отопление соответствует уровню температуры воздуха, а где-то в квартирах – раскаленные батареи, и деньги словно улетают в раскрытые окна. Ситуация с подачей тепла на контроле и в столичной администрации. Во все управляющие компании направлены рекомендательные письма об урегулировании давления отопительного ресурса в жилых зданиях.





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