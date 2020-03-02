Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 16:06

В элистинских аптеках нет медицинских масок


В элистинских аптеках нет медицинских масок





Около восьмисот медицинских масок на всю республику. Такую цифру приводят в Федеральной антимонопольной службе региона по аптечному управлению. Стоимость их не превышает пяти рублей. Больше всего масок в Кетченеровском районе, а в остальных сельских муниципалитетах, так же как и в Элисте, этих необходимых аксессуаров практически не осталось. В популярных интернет магазинах маски также либо отсутствуют, либо цены на них слишком высоки. И это в разгар пандемии коронавируса во всем мире. Специалисты территориального Росздравнадзора отмечают, что аналогичная ситуация складывается в половине российских регионов. Прогноза, когда же появятся маски в аптеках степного региона, и сколько они будут стоить, никто не делает.





Другие новости по теме:

  • Всемирная организация здравоохранеия объявила пандемию коронавируса
  • Коронавирус не подтвердился
  • Вирусный ажиотаж. В региональном Росздравнадзоре обсудили повышение цен на медицинские маски
  • В сети аптек «Аптечного управления» цена на медицинские маски останется на уровне закупочной
  • Наценки на медицинские маски выявила региональная антимонопольная служба в некоторых элистинских аптеках.
  • Федеральная антимонопольная служба проверит аптеки Элисты
  • К предстоящему сезону гриппа готовы
  • Вести - Калмыкия 26.01.2016: 13.10
  • В Калмыкии эпидпорог не превышен
  • В аптеках Калмыкии выявлены нарушения

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34