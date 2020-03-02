В элистинских аптеках нет медицинских масок













Около восьмисот медицинских масок на всю республику. Такую цифру приводят в Федеральной антимонопольной службе региона по аптечному управлению. Стоимость их не превышает пяти рублей. Больше всего масок в Кетченеровском районе, а в остальных сельских муниципалитетах, так же как и в Элисте, этих необходимых аксессуаров практически не осталось. В популярных интернет магазинах маски также либо отсутствуют, либо цены на них слишком высоки. И это в разгар пандемии коронавируса во всем мире. Специалисты территориального Росздравнадзора отмечают, что аналогичная ситуация складывается в половине российских регионов. Прогноза, когда же появятся маски в аптеках степного региона, и сколько они будут стоить, никто не делает.



Около восьмисот медицинских масок на всю республику. Такую цифру приводят в Федеральной антимонопольной службе региона по аптечному управлению. Стоимость их не превышает пяти рублей. Больше всего масок в Кетченеровском районе, а в остальных сельских муниципалитетах, так же как и в Элисте, этих необходимых аксессуаров практически не осталось. В популярных интернет магазинах маски также либо отсутствуют, либо цены на них слишком высоки. И это в разгар пандемии коронавируса во всем мире. Специалисты территориального Росздравнадзора отмечают, что аналогичная ситуация складывается в половине российских регионов. Прогноза, когда же появятся маски в аптеках степного региона, и сколько они будут стоить, никто не делает.



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