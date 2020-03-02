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Вчера, 14:13

Представительница Калмыкии стала победительницей конкурса «Краса народов земли Владимирской»


Представительница Калмыкии стала победительницей конкурса «Краса народов земли Владимирской»






Конкурс проходил в канун Международного женского дня во Владимире. В нем приняли участие 10 девушек разных национальностей, проживающих в городе и области.

Это представительницы Татарстана, Дагестана, Калмыкии, Чечни, Армении, Украины, России, Башкортостана, Месопотамии и казачества.
Главная цель конкурса - знакомство с культурой других народов. Каждой участнице необходимо было рассказать о жизненных ценностях своего народа. Показать кулинарные способности в приготовлении традиционных блюд, которые всегда подаются на стол на семейных торжествах.
Красой народов земли Владимирской жюри выбрало 19-летнюю Эвелину Валетову. Конкурс еще раз доказал, что у красоты - нет национальности.



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