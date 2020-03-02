История зенитчицы Елизаветы Чонаевой













Сегодня мы расскажем о Елизавете Чонаевой. Она – одна из 450 девушек из Калмыкии, которые были призваны на фронт и воевали в Архангельской области и Белоруссии. Сейчас ветерану 97 лет. Свой боевой путь начинала осенью 1943 года, наводчицей в зенитно-артиллерийском полку второго Белорусского фронта.



Елизавета Николаевна теперь единственная зенитчица Калмыкии военных лет. Недавно ее посетили волонтеры, в этом году они проводят акцию «75 добрых дел».



Для них возможность встретиться с Елизаветой Николаевной, все равно, что совершить путешествие во времени, потому что рассказ очевидца событий тех лет - дорогого стоит.



Сегодня мы расскажем о Елизавете Чонаевой. Она – одна из 450 девушек из Калмыкии, которые были призваны на фронт и воевали в Архангельской области и Белоруссии. Сейчас ветерану 97 лет. Свой боевой путь начинала осенью 1943 года, наводчицей в зенитно-артиллерийском полку второго Белорусского фронта.Елизавета Николаевна теперь единственная зенитчица Калмыкии военных лет. Недавно ее посетили волонтеры, в этом году они проводят акцию «75 добрых дел».Для них возможность встретиться с Елизаветой Николаевной, все равно, что совершить путешествие во времени, потому что рассказ очевидца событий тех лет - дорогого стоит.



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