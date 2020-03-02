















Изменился режим работы светофоров на федеральных трассах, расположенных в селе Троицкое Целинного района и вблизи Астраханского поста ДПС. На трех объектах, разрешающий зеленый сигнал теперь разделен на две фазы, что позволит исключить конфликты транспортного потока. Так, на подъезде к столице республики, на 305 километре федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь в прошлом году, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 9 человек, один – погиб. Данный отрезок пути был отнесен к местам с повышенной концентрацией ДТП. Теперь здесь изменена схема работы светофоров.



Изменился режим работы светофоров на федеральных трассах, расположенных в селе Троицкое Целинного района и вблизи Астраханского поста ДПС. На трех объектах, разрешающий зеленый сигнал теперь разделен на две фазы, что позволит исключить конфликты транспортного потока. Так, на подъезде к столице республики, на 305 километре федеральной трассы Астрахань – Элиста – Ставрополь в прошлом году, в результате дорожно-транспортных происшествий пострадало 9 человек, один – погиб. Данный отрезок пути был отнесен к местам с повышенной концентрацией ДТП. Теперь здесь изменена схема работы светофоров.



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