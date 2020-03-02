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Сегодня, 14:46

В Элисте выступили с инициативой создания виртуального голосового помощника на калмыцком языке.


В Элисте выступили с инициативой создания виртуального голосового помощника на калмыцком языке.






Об этом, в беседе с журналистом ГТРК Калмыкия Бадмой Харлуевой, рассказала режиссер Элла Манжеева. Она считает, что для реализации данного проекта, а также, в целом, для создания информационного контента и IT-поддержки, необходимо проведение стратегической сессии с участием всех заинтересованных лиц. Программа, установленная на телефоны, компьютеры и другие гаджеты сможет помогать в изучении языка. Кроме того, по мнению режиссера, для того, чтобы популяризовать калмыцкий язык в обиходе необходимо двуязычное дублирование вывесок в учреждениях, заведениях досуга, а также, например, на ценниках в магазинах. Отметим также, что корреспонденты ГТРК "Калмыкия" продолжают работать над проектами по изучению и сохранению языка.



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