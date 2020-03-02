В ближайшие четыре года в Калмыкии отремонтируют 17 мостов.













Об этом сообщают в министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Объекты вошли в перечень искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, для включения их в федеральную программу по восстановлению на период с 2021 по 2024 годы. Предполагается, что работы будут выполнены в рамках нового федерального проекта «Мосты и путепроводы», входящего в состав Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время проект программы рассматривается Росавтодором и может быть откорректирован, с учетом рекомендаций федерального ведомства. Речь идет об объектах Яшкульского, Черноземельского и Лаганского районов. Об этом сообщают в министерстве по строительству, транспорту и дорожному хозяйству. Объекты вошли в перечень искусственных сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, для включения их в федеральную программу по восстановлению на период с 2021 по 2024 годы. Предполагается, что работы будут выполнены в рамках нового федерального проекта «Мосты и путепроводы», входящего в состав Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время проект программы рассматривается Росавтодором и может быть откорректирован, с учетом рекомендаций федерального ведомства. Речь идет об объектах Яшкульского, Черноземельского и Лаганского районов.



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