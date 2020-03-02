Роспотребнадзор следит за качеством цветов к празднику





















Самый популярный атрибут к празднику весны - цветы. А чтобы до прекрасной половины человечества они дошли хорошего качества сотрудники Управления Россельхознадзора по Калмыкии проводят усиленный контроль за поступающей цветочной продукцией. В них не должно быть насекомых и повреждений, вызванных в результате их жизнедеятельности.

В результате досмотрено около 20 тысяч штук срезов цветов и горшечных растений. Выявлено 5 фактов реализации подкарантинной продукции без проведения фитосанитарного контроля. Нарушители привлечены к административной ответственности



Самый популярный атрибут к празднику весны - цветы. А чтобы до прекрасной половины человечества они дошли хорошего качества сотрудники Управления Россельхознадзора по Калмыкии проводят усиленный контроль за поступающей цветочной продукцией. В них не должно быть насекомых и повреждений, вызванных в результате их жизнедеятельности.В результате досмотрено около 20 тысяч штук срезов цветов и горшечных растений. Выявлено 5 фактов реализации подкарантинной продукции без проведения фитосанитарного контроля. Нарушители привлечены к административной ответственности



Смотреть полный выпуск новостей



