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Сегодня, 15:30

Роспотребнадзор следит за качеством цветов к празднику


Роспотребнадзор следит за качеством цветов к празднику









Самый популярный атрибут к празднику весны - цветы. А чтобы до прекрасной половины человечества они дошли хорошего качества сотрудники Управления Россельхознадзора по Калмыкии проводят усиленный контроль за поступающей цветочной продукцией. В них не должно быть насекомых и повреждений, вызванных в результате их жизнедеятельности.
В результате досмотрено около 20 тысяч штук срезов цветов и горшечных растений. Выявлено 5 фактов реализации подкарантинной продукции без проведения фитосанитарного контроля. Нарушители привлечены к административной ответственности





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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