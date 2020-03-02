Стало известно имя самой очаровательной сотрудницы полиции Калмыкии















Обладательницей титула «Мисс полиция Калмыкия» стала Деля Балзанова.

Интернет-голосование выиграла Элина Муцаганова. Конкурс красоты и профессионального мастерства, объявленного республиканским МВД в рамках 100-летия ведомства, завершился менее часа назад.

Жюри, а это известные деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, пришлось непросто. Все 9 участниц – профессионалы в своем деле, с широким кругом увлечений. О чем свидетельствуют видеоматериалы и визитная карточка. Девушки участвовали в различных конкурсах, в том числе творческих.

Министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров поздравил не только участниц сегодняшнего мероприятия, но и всех представительниц слабого пола с праздником. На церемонии награждения сотрудницам были вручены грамоты, медали, благодарственные письма.



Обладательницей титула «Мисс полиция Калмыкия» стала Деля Балзанова.Интернет-голосование выиграла Элина Муцаганова. Конкурс красоты и профессионального мастерства, объявленного республиканским МВД в рамках 100-летия ведомства, завершился менее часа назад.Жюри, а это известные деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, пришлось непросто. Все 9 участниц – профессионалы в своем деле, с широким кругом увлечений. О чем свидетельствуют видеоматериалы и визитная карточка. Девушки участвовали в различных конкурсах, в том числе творческих.Министр внутренних дел Калмыкии Сергей Никифоров поздравил не только участниц сегодняшнего мероприятия, но и всех представительниц слабого пола с праздником. На церемонии награждения сотрудницам были вручены грамоты, медали, благодарственные письма.



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