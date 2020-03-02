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Вчера, 15:25

Как элистинцы готовятся к 8 марта


Как элистинцы готовятся к 8 марта






Сегодня прекрасная половина человечества начинает принимать поздравления с Международным женским днем. Все меньше времени остается для выбора подарков. Самый традиционный из них - цветы. Как горячие пирожки разлетаются тюльпаны, говорят продавцы. Также пользуются популярностью розы, мимозы, нарциссы. Покупатели считают цены демократичными. Многие предпочитают купить букет в торговых центрах или цветочных магазинах. В любом случае, настроение у мужчин праздничное. Главное – с подарком определились.

Цветы, в большинстве своем, импортные, но есть и российского производства. Сами прекрасные дамы предпочитают разнообразные подарки. Кто-то ждет ювелирные украшения, парфюмерию, а есть те, кто удовлетворится букетом, но он должен быть роскошным.





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