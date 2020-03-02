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Вчера, 13:00

«У Войны не женское лицо»


«У Войны не женское лицо»






«У Войны не женское лицо». Под таким названием во дворе филиала одного из московских ВУЗов возводят мемориал, который посвящен девушкам, защищавшим Калмыкию. Идея принадлежит студенту Мингияну Застонову. Он стал победителем конкурса социальных проектов и выиграл грант - 280 тысяч рублей. Говорит, его впечатлила история партизанки, санинструктора Тамары Хахлыновой, которая во время боя уничтожила 11 фашистов и погибла.

По словам руководителя историко-патриотического клуба «Глобус» Нертл Когаевой, установят три стелы, стремящиеся к небу. А на мемориальных плитах будут высечены имена героинь войны. Пока в списке более ста человек, но он пополняется каждый день.





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