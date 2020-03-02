В Калмыкии появился опасный вредитель













Россельхознадзор Калмыкии предупреждает об опасном вредителе - коричнево-мраморном клопе. По данным ведомства, это многоядное насекомое питается растениями. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, в первую очередь, винограду, а также овощным и зерновым. Клоп источает запах, напоминающий кинзу или жженую резину. При контакте с ним у человека может возникнуть аллергическая реакция. Укусы вызывают высыпания на коже и зуд.



Россельхознадзор Калмыкии предупреждает об опасном вредителе - коричнево-мраморном клопе. По данным ведомства, это многоядное насекомое питается растениями. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, в первую очередь, винограду, а также овощным и зерновым. Клоп источает запах, напоминающий кинзу или жженую резину. При контакте с ним у человека может возникнуть аллергическая реакция. Укусы вызывают высыпания на коже и зуд.



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