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Вчера, 14:41

За прошлый год на кадастровый учет было поставлено более семи тысяч объектов недвижимости


За прошлый год на кадастровый учет было поставлено более семи тысяч объектов недвижимости





На заседании коллегии в региональном Управлении Росреестра сегодня заслушали доклад, в котором и нашли отражения мероприятия, проведенные в рамках исполнения действующих законодательств в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета. Речь идет, прежде всего, о повышении качества предоставления услуг по итогам работы в прошлом году. На кадастровый учет поставлено более семи тысяч объектов недвижимости. Это значительно больше, чем годом ранее. Увеличение учетных регистрационных действий, прежде всего, связано со снижением процентных ставок по ипотечному кредитованию. Между тем, коллегия заострила внимание и на проблемных вопросах. Это касается тех, кто не выполняет свои обязательства по кредитам.

Коллегия не просто позволяет подвести итоги, но и увидеть вектор дальнейшего развития, скорректировать работу там, где это необходимо. Сформировать единый подход к решению задач, подчеркнул руководитель Управления. Сегодня были отмечены отличившиеся сотрудники и те, кто выиграл профессиональный конкурс.





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