













Завершилось строительство первой очереди Малодербетовской Солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт. Установлено более 45 тысяч солнечных модулей. Возведение объекта на еще 45 мегаватт возобновится в апреле. Один из крупнейших проектов на юге европейской части России реализует компания "Хевел". Стоимость его – 7 миллиардов рублей. Солнечная электростанция имеет большое значение для Калмыкии. Впервые высокий потенциал для генерации солнечной энергетики послужит получению доходов. Пополнится и объём региональных налоговых поступлений. Заметно сократятся перебои с электроэнергией в близлежащих населенных пунктах.



Завершилось строительство первой очереди Малодербетовской Солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт. Установлено более 45 тысяч солнечных модулей. Возведение объекта на еще 45 мегаватт возобновится в апреле. Один из крупнейших проектов на юге европейской части России реализует компания "Хевел". Стоимость его – 7 миллиардов рублей. Солнечная электростанция имеет большое значение для Калмыкии. Впервые высокий потенциал для генерации солнечной энергетики послужит получению доходов. Пополнится и объём региональных налоговых поступлений. Заметно сократятся перебои с электроэнергией в близлежащих населенных пунктах.



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