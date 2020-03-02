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Вчера, 14:35

Завершилось строительство первой очереди Малодербетовской Солнечной электростанции


Завершилось строительство первой очереди Малодербетовской Солнечной электростанции






Завершилось строительство первой очереди Малодербетовской Солнечной электростанции мощностью 15 мегаватт. Установлено более 45 тысяч солнечных модулей. Возведение объекта на еще 45 мегаватт возобновится в апреле. Один из крупнейших проектов на юге европейской части России реализует компания "Хевел". Стоимость его – 7 миллиардов рублей. Солнечная электростанция имеет большое значение для Калмыкии. Впервые высокий потенциал для генерации солнечной энергетики послужит получению доходов. Пополнится и объём региональных налоговых поступлений. Заметно сократятся перебои с электроэнергией в близлежащих населенных пунктах.





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