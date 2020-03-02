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Вчера, 17:52

Первый в Калмыкии районный Молодежный центр скоро откроют в поселке Комсомольский


Первый в Калмыкии районный Молодежный центр скоро откроют в поселке Комсомольский







Качество - главное требование при реконструкции здания, рассказывает глава Черноземельского районного муниципального образования Виталий Крылов. Его, практически, отстроили заново. На месте снесенных помещений, появились новые: светлые и просторные.

Объект уже сдан в эксплуатацию, жители района в ожидании торжественного открытия. Дело за малым – оборудовать помещение, в пределах которого будут размещены отдел ЗАГС и Молодежный Центр. Мебель также обновят за счет местного бюджета. Само строительство объекта обошлось муниципальной казне почти в 12 млн. рублей. Теперь, по словам Виталия Крылова, появилась возможность и у молодежной организации района расширять свою клубную, культурно - массовую деятельность. Ведь в последнее время наблюдается приток новых сил, молодых кадров.

Сейчас наиболее активная часть молодежи – это старшеклассники. Они участвуют в трудовых десантах, организуют волонтерские отряды, военно- патриотические клубы. На их счету многие благотворительные акции, посвященные также Великой Победе. Немало мероприятий и в планах.

В районе создаются условия для полноценного досуга и для работающих молодых людей: это и занятия спортом, и участие в клубной деятельности. С вводом в строй Центра будут созданы новые направления. Например, «клуб молодых семей» расширит круг знакомств, также появится возможность заняться любимыми или новыми видами творчества, без сомнения, все это способствует сохранению семейных ценностей.

Районный Центр молодежи в поселке Комсомольский – пока первый в степном регионе . В других районах строительство этих объектов еще только в планах.





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