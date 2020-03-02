В Калмыкии ожидается сильный ветер













Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калмыкии, днем 6 марта до конца суток 7 марта на территории республики и в Элисте ожидается сильный ветер 15-20 м/с., днем 7 марта в восточных районах республики - усиление ветра до 25 м/с.



Прогнозируется: вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; повалом деревьев, обрывом ЛЭП, повреждением кровли и остекления зданий.



Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Калмыкии, днем 6 марта до конца суток 7 марта на территории республики и в Элисте ожидается сильный ветер 15-20 м/с., днем 7 марта в восточных районах республики - усиление ветра до 25 м/с.Прогнозируется: вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций; повалом деревьев, обрывом ЛЭП, повреждением кровли и остекления зданий.



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