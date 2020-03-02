В Элисте состоялось открытие выставки рисунков особенных детей













34 юных художника участвовали в конкурсе, посвященном Международному женскому дню.

По словам организаторов и членов жюри, определить победителя было сложно. Однако, лучшими - в самой младшей группе стал Данзан Горяев, в средней – Мингиян Лиджиев, а в старшей – Айса Бадма-Халгаева.

Всех призёров наградили грамотами и денежными призами.



34 юных художника участвовали в конкурсе, посвященном Международному женскому дню.По словам организаторов и членов жюри, определить победителя было сложно. Однако, лучшими - в самой младшей группе стал Данзан Горяев, в средней – Мингиян Лиджиев, а в старшей – Айса Бадма-Халгаева.Всех призёров наградили грамотами и денежными призами.



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