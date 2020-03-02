Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:45

В Калмыкии запустили флэшмоб памяти


В Калмыкии запустили флэшмоб памяти





В Калмыкии запустили флэшмоб памяти «Фото семей в Сибири».
10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. На главной сцене страны, будут показаны фотографии тех, кто смог преодолеть трудности геноцида. По словам режиссера Национального драматического театра имени Баатра Басангова Алексей Сарангова, на сегодняшний день прислали около двух тысяч фотографий.
Но показать они смогут только около 300 фотографий.
А также в планах продолжать эту работу и, тем самым, почтить память тех, кто смог выстоять в годы ссылки и благодаря кому удалось восстановить нашу республику.





Другие новости по теме:

  • Мастера искусств республики в эти дни проводят репетиции перед выступлением на сцене Кремля
  • Калмыцкие артисты выступят в Кремле
  • Артисты Калмыкии принимают участие во Всероссийской акции «Культурный минимум»
  • Премьера на сцене Национального драматического театра
  • На сцене Национального Тувинского театра выступает Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты»
  • В Элисте начинаются гастроли Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва
  • "Страна Бумба" на сцене национального театра
  • В Элисте состоялся флэшмоб "За здоровый образ жизни"
  • 8 марта в Элисте состоится праздничный флэшмоб
  • Вести - Калмыкия 11.03.2013: 18.10

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34