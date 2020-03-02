











В Калмыкии запустили флэшмоб памяти «Фото семей в Сибири».

10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. На главной сцене страны, будут показаны фотографии тех, кто смог преодолеть трудности геноцида. По словам режиссера Национального драматического театра имени Баатра Басангова Алексей Сарангова, на сегодняшний день прислали около двух тысяч фотографий.

Но показать они смогут только около 300 фотографий.

А также в планах продолжать эту работу и, тем самым, почтить память тех, кто смог выстоять в годы ссылки и благодаря кому удалось восстановить нашу республику.



В Калмыкии запустили флэшмоб памяти «Фото семей в Сибири».10 марта в Кремлевском дворце артисты примут участие в большом концерте, посвященном вековому юбилею автономии Калмыкии. На главной сцене страны, будут показаны фотографии тех, кто смог преодолеть трудности геноцида. По словам режиссера Национального драматического театра имени Баатра Басангова Алексей Сарангова, на сегодняшний день прислали около двух тысяч фотографий.Но показать они смогут только около 300 фотографий.А также в планах продолжать эту работу и, тем самым, почтить память тех, кто смог выстоять в годы ссылки и благодаря кому удалось восстановить нашу республику.



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