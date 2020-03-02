Руководители ветеранских организаций Калмыкии и Астраханской области подписали соглашение













2020-ый в стране объявлен годом памяти и славы. Во всех районах готовятся отпраздновать 75-летие великой Победы. Самые масштабные мероприятия запланированы на хулхутинском мемориале в Яшкульском районе. Там состоится торжественный митинг, в котором примут участие представители Астраханской области и Калмыкии. Об этом сегодня говорили руководитель ветеранских организаций двух регионов. И подписали соответствующее соглашение.



2020-ый в стране объявлен годом памяти и славы. Во всех районах готовятся отпраздновать 75-летие великой Победы. Самые масштабные мероприятия запланированы на хулхутинском мемориале в Яшкульском районе. Там состоится торжественный митинг, в котором примут участие представители Астраханской области и Калмыкии. Об этом сегодня говорили руководитель ветеранских организаций двух регионов. И подписали соответствующее соглашение.



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