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Вчера, 17:16

Руководители ветеранских организаций Калмыкии и Астраханской области подписали соглашение


Руководители ветеранских организаций Калмыкии и Астраханской области подписали соглашение





2020-ый в стране объявлен годом памяти и славы. Во всех районах готовятся отпраздновать 75-летие великой Победы. Самые масштабные мероприятия запланированы на хулхутинском мемориале в Яшкульском районе. Там состоится торжественный митинг, в котором примут участие представители Астраханской области и Калмыкии. Об этом сегодня говорили руководитель ветеранских организаций двух регионов. И подписали соответствующее соглашение.





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