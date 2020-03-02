В Элисте обсудили вопросы комплексной системы обращения с отходами













Вопросы формирования комплексной системы обращения с отходами на территории Калмыкии обсудили сегодня на совещании с участием представителей районных администраций, регионального оператора и ведомств, имеющих непосредственное отношение к реализации, так называемой, «мусорной реформы». Как было отмечено, стартовавшая с 1 января 2019 года новая система по обращению с ТКО имеет приоритетное значение и направлена на улучшение экологической обстановки в городах и селах за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду.



Вопросы формирования комплексной системы обращения с отходами на территории Калмыкии обсудили сегодня на совещании с участием представителей районных администраций, регионального оператора и ведомств, имеющих непосредственное отношение к реализации, так называемой, «мусорной реформы». Как было отмечено, стартовавшая с 1 января 2019 года новая система по обращению с ТКО имеет приоритетное значение и направлена на улучшение экологической обстановки в городах и селах за счет снижения негативного воздействия на окружающую среду.



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