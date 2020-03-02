"Красавицы Калмыкии"- уникальный проект к Международному женскому дню

















Несмотря на возраст и социальный статус, женщины должны оставаться красивыми, здоровыми, а главное обогащать свой внутренний мир. На это нацелен уникальный проект « Красавицы Калмыкии», автором которого выступила Байрта Тостаева. В нем принимают участие пять представительниц прекрасного пола, которые раскрыли в себе артистические и творческие способности. А главное, на сравнительных примерах поняли, когда человек занят любимым делом и работает над собственным духовным развитием, он становится более уверенным, успешным и полезным обществу. Проект приурочен к Международному женскому дню. Ольга Эняева продолжит.



Самой юной красавице Яне Пюрбеевой 20 лет. Она тренер молодежной студии танцев. Говорит, что участие в проекте вызвало много эмоций и впечатлений, а главное помогло взглянуть на себя по-новому. Над имиджем красавиц трудится целая команда специалистов. По условиям, дамы должны примерить на себя два абсолютно разных образа. Главная мысль: внешнее преображение – это временный эффект, всего лишь маска. Намного важнее - внутренний мир.

67-тилетняя Валентина Балзанова, в ходе фотосессии, узнала все секреты и тонкости поведения перед камерой. Здесь она уже выступает в качестве традиционной бабушки, которая коротает время на скамейке. Валентина признается, что участие в проекте отвлекло от домашних повседневных обязательств. И вновь позволило чувствовать себя молодой.

Кстати, в прошлом мастер спорта по легкой атлетике, она старается поддерживать физическую форму. Так что участницы проекта личным примером показывают, как работа над собой, любимое увлечение может поменять жизнь в лучшую сторону. А вот еще одна участница – Александра занимается конным спортом и призывает всех присоединиться к ней.

Идея проекта возникла на основе собственных наблюдений, признается автор Байрта Тостаева. Это скорее развлекательный проект, но с глубоким подтекстом. Избавиться от негативных эмоций. Донести до каждой женщины, чтобы она не забывала о своей привлекательной внешности, здоровье и внутреннем мире.

Представительницам прекрасного пола фотосессия помогла настроиться на позитивный лад, познакомиться с интересными людьми. Появилось желание быть лучше, краше и добрее. Так что цель проекта достигнута.



Несмотря на возраст и социальный статус, женщины должны оставаться красивыми, здоровыми, а главное обогащать свой внутренний мир. На это нацелен уникальный проект « Красавицы Калмыкии», автором которого выступила Байрта Тостаева. В нем принимают участие пять представительниц прекрасного пола, которые раскрыли в себе артистические и творческие способности. А главное, на сравнительных примерах поняли, когда человек занят любимым делом и работает над собственным духовным развитием, он становится более уверенным, успешным и полезным обществу. Проект приурочен к Международному женскому дню. Ольга Эняева продолжит.Самой юной красавице Яне Пюрбеевой 20 лет. Она тренер молодежной студии танцев. Говорит, что участие в проекте вызвало много эмоций и впечатлений, а главное помогло взглянуть на себя по-новому. Над имиджем красавиц трудится целая команда специалистов. По условиям, дамы должны примерить на себя два абсолютно разных образа. Главная мысль: внешнее преображение – это временный эффект, всего лишь маска. Намного важнее - внутренний мир.67-тилетняя Валентина Балзанова, в ходе фотосессии, узнала все секреты и тонкости поведения перед камерой. Здесь она уже выступает в качестве традиционной бабушки, которая коротает время на скамейке. Валентина признается, что участие в проекте отвлекло от домашних повседневных обязательств. И вновь позволило чувствовать себя молодой.Кстати, в прошлом мастер спорта по легкой атлетике, она старается поддерживать физическую форму. Так что участницы проекта личным примером показывают, как работа над собой, любимое увлечение может поменять жизнь в лучшую сторону. А вот еще одна участница – Александра занимается конным спортом и призывает всех присоединиться к ней.Идея проекта возникла на основе собственных наблюдений, признается автор Байрта Тостаева. Это скорее развлекательный проект, но с глубоким подтекстом. Избавиться от негативных эмоций. Донести до каждой женщины, чтобы она не забывала о своей привлекательной внешности, здоровье и внутреннем мире.Представительницам прекрасного пола фотосессия помогла настроиться на позитивный лад, познакомиться с интересными людьми. Появилось желание быть лучше, краше и добрее. Так что цель проекта достигнута.



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